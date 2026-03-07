В Подмосковье задержали 16-летнего юношу, взорвавшего отделение банка
В подмосковном Путилково задержали подростка, который устроил поджог в отделении банка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Местные жители обратили внимание на парня в чёрной одежде, который выбежал из здания перед самым взрывом. Очевидцы остановили его и удерживали до приезда сотрудников Росгвардии.
Задержанным оказался 16-летний подросток. Сообщается, что он облил банкоматы бензином и поджёг их. Пламя повредило двери и технику, но сотрудники банка справились с огнём до приезда пожарных. В результате происшествия никто не пострадал. Точные обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
