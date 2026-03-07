В Нижегородской области вспыхнул склад с мукой
В Володарске Нижегородской области загорелся склад с мукой. Об этом сообщает управление МЧС России по региону.
Пожар вспыхнул в складском помещении, где хранились мешки с мукой. Огонь достаточно быстро охватил территорию — площадь распространения пламени достигла одной тысячи квадратных метров.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Когда первый расчёт прибыл к месту вызова, специалисты наблюдали открытое горение мешков с мукой на всей указанной площади. Спасатели оперативно приступили к тушению.
В ликвидации пожара задействовали 19 человек личного состава. Они привлекли шесть единиц специальной техники. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Специалисты продолжают бороться с огнём, не давая пламени перекинуться на соседние постройки.
