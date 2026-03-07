В Нижегородской области вспыхнул склад с мукой

07 марта 2026, 16:09

В Володарске площадь пожара на складе с мукой достигла 1000 квадратных метров

Фото: Istock/Kara Capaldo

В Володарске Нижегородской области загорелся склад с мукой. Об этом сообщает управление МЧС России по региону.