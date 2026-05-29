Россиянин истязал шестилетнего сына и изолировал его от общения

В Туле следователи возбудили уголовное дело против 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в истязании собственного шестилетнего сына. Об этом сообщает СУ СК России по Тульской области.



По версии следствия, мужчина систематически избивал мальчика. Кроме того, он неоднократно связывал ребёнка и запрещал ему общаться с окружающими. В настоящий момент пострадавший и четверо его братьев изъяты из семьи.

Специалисты поместили детей в специализированные учреждения, где им окажут необходимую помощь. С отцом проводят следственные действия, ему уже предъявили обвинение. По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу.

Следственные органы выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к этой ситуации. Представители аппарата следственного управления держат ход расследования на контроле. Для всех детей обвиняемый является родным отцом. Мать знала об избиениях, однако никак не реагировала на них.

