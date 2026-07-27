Россиянин из окна дома открыл стрельбу по детям, есть раненые
В Новосибирске полицейские задержали 29-летнего мужчину по подозрению в стрельбе по подросткам из пневматической винтовки. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Первое обращение в полицию поступило 21 июля из больницы: там находилась несовершеннолетняя с травмами от пневматического выстрела. По словам пострадавшей, она получила ранение во дворе дома.
25 июля на том же участке зафиксировали ещё один инцидент: неизвестный обстрелял компанию подростков. Одному из них медики оказали помощь на месте. Оперативники нашли свидетеля, который указал на квартиру, откуда вели стрельбу.
При проверке правоохранители задержали подозреваемого и изъяли у него дома пневматическую винтовку. Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина находится под стражей, вскоре суд изберёт ему меру пресечения.
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