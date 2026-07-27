Россиянин из окна дома открыл стрельбу по детям, есть раненые

27 июля 2026, 12:12

В Новосибирске задержали мужчину за стрельбу по подросткам из пневматики

Фото: Istock/Artem Zakharov

В Новосибирске полицейские задержали 29-летнего мужчину по подозрению в стрельбе по подросткам из пневматической винтовки. Об этом сообщает региональное управление МВД.