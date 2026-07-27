В Сочи внедорожник на скорости влетел в арку тоннеля, пять человек погибли
Вечером 26 июля на трассе А-148 в Сочи произошло серьёзное ДТП. Подробности приводит УВД по городу краевого главка МВД России.
У тоннеля 7а водитель Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль вылетел с полосы и на скорости врезался в бетонное основание тоннеля.
В момент ДТП в салоне находились восемь человек: водитель, женщина-пассажир и шестеро детей. Удар пришёлся на бок кузова — металл деформировался, и половину пострадавших зажало.
Спасатели оперативно прибыли на место. Они применили гидравлический инструмент, вскрыли двери и освободили всех зажатых. Водитель и четверо пассажиров, включая троих детей пяти, 10 и 12 лет, погибли. Остальных передали врачам скорой. Их состояние и тяжесть травм уточняются.
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