В Сочи внедорожник на скорости влетел в арку тоннеля, пять человек погибли

27 июля 2026, 11:44

На трассе в Сочи внедорожник врезался в бетонный тоннель, погибли пять человек

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Вечером 26 июля на трассе А-148 в Сочи произошло серьёзное ДТП. Подробности приводит УВД по городу краевого главка МВД России.