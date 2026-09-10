Россиянин из ревности насмерть забил парализованного мужа возлюбленной

10 сентября 2026, 15:28

В Октябрьске мужчина из ревности убил парализованного мужа возлюбленной

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Октябрьске мужчина из ревности напал на парализованного супруга своей возлюбленной и убил его. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.