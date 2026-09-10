Россиянин из ревности насмерть забил парализованного мужа возлюбленной
В Октябрьске мужчина из ревности напал на парализованного супруга своей возлюбленной и убил его. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.
Установлено, что нападавший ухаживал за женой мужчины, который не мог ходить. Из-за ревности он напал на супруга возлюбленной и нанёс ему тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.
Отмечается, что ранее фигуранта уже судили за другие преступления, в том числе за убийство. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Теперь агрессору грозит до 15 лет колонии. В настоящий момент стражи порядка устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.
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