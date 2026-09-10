В Красноярском крае вторые сутки ищут рыбака, перевернувшегося с лодки
В Красноярском крае спасатели ищут 48-летнего мужчину. Он пропал после того, как его лодка опрокинулась на водоёме. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».
Инцидент произошёл 8 сентября на Мигнинском пруду Ермаковского округа. Местный житель отправился на рыбалку.
В какой-то момент его судно перевернулось, и рыбак вместе с ним ушёл под воду. На поиски выезжала группа спасателей Минусинского поисково-спасательного отделения и Шушенской спасательной станции.
Водолазы выполнили шесть спусков и тщательно обследовали 650 квадратных метров дна. С помощью эхолота они проверили полторы тысячи квадратных метров акватории и осмотрели четыре километра береговой линии. Мужчину найти не удалось, поиски продолжаются.
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