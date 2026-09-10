В Подольске собака третьи сутки не может выбраться из десятиметровой трубы
В Подольске собака уже как минимум трое суток находится в десятиметровой трубе и не может оттуда выбраться. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что услышали громкий лай три дня назад. Когда они пошли на звук, то увидели десятиметровую трубу. Внутри сидела собака.
Самостоятельно выбраться пёс не может, потому что конструкция находится под наклоном. Люди вызывали МЧС, но помочь животному не удалось. Местные своими силами спустили собаке воду, и после этого она хотя бы начала поднимать голову.
Сейчас возле трубы собрались неравнодушные жители. Граждане ждут согласования от администрации, чтобы начать копать. Кроме того, туда должны привезти платформу на колёсиках, а затем планируют вызвать бульдозер, чтобы подобраться к собаке.
Читайте также: