Российский школьник распространял порно с ровесницей и поплатился

28 августа 2025, 19:57

В Ленобласти 16-летний подросток распространял порно с ровесницей

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Ленинградской области 16-летний подросток распространял порно с ровесницей и попал под статью. Об этом сообщает телеканал 78.ru, ссылаясь на неназванный источник.