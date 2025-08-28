Достижения.рф

Российский школьник распространял порно с ровесницей и поплатился

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Ленинградской области 16-летний подросток распространял порно с ровесницей и попал под статью. Об этом сообщает телеканал 78.ru, ссылаясь на неназванный источник.



По его данным, все произошло в городе Тосно. Парень создал в мессенджере закрытый канал, в котором выложил не менее пяти видеозаписей и фотографий откровенного содержания с 16-летней девочкой. Затем он предоставил доступ к этой группе как минимум еще трем пользователям.

На молодого человека завели дело. В настоящее время идет следствие: правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 33-летнего учителя истории за изготовление порнографических материалов с участием 15-летней школьницы.

Лидия Пономарева

