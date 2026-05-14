Россиянка загадочно исчезла в аэропорту Еревана за час до вылета в Кишинёв
В аэропорту Еревана пропала россиянка, которая прилетела туда из Москвы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина планировала вылететь к родственникам в Кишинёв, но не дошла до транзитной зоны.
69-летняя Людмила Леванова ранее утром прибыла в аэропорт Звартноц из Внуково рейсом авиакомпании FlyOne. Там у неё была полуторачасовая пересадка, после чего пенсионерка должна была отправиться в Кишинёв.
Сопровождающие планировали довести россиянку до транзитной зоны, но в какой-то момент она необъяснимо исчезла. Родственники предполагают, что Людмила Васильевна могла заблудиться или выйти в город и пойти в неизвестном направлении. К поискам пенсионерки уже подключилось посольство РФ. Известно, что у женщины деменция. Её разыскивают в Ереване и ближайших сёлах.
Ранее в Подмосковье поисковые отряды нашли пропавших женщину с маленькой дочерью. С ними всё в порядке.
