Россиянин из-за расставания пытался сжечь дом, где спали возлюбленная и её дочь
В Красноярском крае суд назначил 52-летнему местному жителю девять лет колонии строгого режима за попытку поджечь дом бывшей сожительницы. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Инцидент случился в феврале 2025 года в посёлке Балахта. По информации следствия, после разрыва отношений с женщиной мужчина ночью пришёл к её дому с бензином и лопатой. Он разбил окно спальни, облил подоконник и кровать бензином и поджёг комнату, в которой спала экс-возлюбленная.
Осознавая, что в доме находится 12-летняя дочь бывшей сожительницы, гражданин поджёг крыльцо и входную дверь, заблокировав единственный прямой выход. Хозяйка дома успела выбраться из комнаты через окно вместе с ребёнком.
Суд квалифицировал действия мужчины как покушение на жизнь двух лиц, совершённое с особой жестокостью общеопасным способом. Судья приговорил фигуранта к девяти годам колонии строгого режима и дополнительно ограничил его свободу на один год.
