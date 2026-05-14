В центре Москвы иномарка влетела в толпу людей на остановке

В Москве на проспекте Мира автомобиль «Инфинити» врезался в остановку и сбил людей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Тяжёлое дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от станции метро «Проспект Мира» около 20:00 по московскому времени. Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением и буквально снёс остановку, на которой в тот момент находились люди.

Пострадали минимум три человека. У одного гражданина прибывшие медики зафиксировали сильный ушиб грудной клетки, у ещё двоих — переломы ног. На место прибыли несколько машин скорой помощи, медики осматривают всех пострадавших. Движение перекрыто по двум полосам.

Ранее в Москве байкер попал в жёсткое ДТП и едва не вылетел в Москву-реку. Отмечается, что сам мотоциклист остался жив, а его пассажирка серьёзно пострадала.

Ольга Щелокова

