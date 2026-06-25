Россиянин избил бывшую жену до сотрясения на глазах у сына

25 июня 2026, 11:50

Житель Северной Осетии избил бывшую жену на глазах у сына в детсаду

Фото: iStock/lolostock

Житель Северной Осетии избил бывшую жену до сотрясения мозга на глазах у их общего сына. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.