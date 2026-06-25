Россиянин избил бывшую жену до сотрясения на глазах у сына
Житель Северной Осетии избил бывшую жену до сотрясения мозга на глазах у их общего сына. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Со слов потерпевшей, пара разошлась шесть лет назад, когда она была беременна. Тогда женщина устала жить в постоянном страхе и подвергаться насилию. Все это время она одна воспитывала ребенка, бывший муж ей не помогал, но недавно объявился и начал угрожать, что заберет сына через суд.
Инцидент произошел 17 июня, когда россиянка пришла за мальчиком в детский сад. Она увидела, как экс-супруг общается с ребенком и снимает все на телефон. Когда женщина попросила его прекратить, мужчина ударил ее по голове. С ушибами и сотрясением мозга пострадавшую госпитализировали.
Она также сообщила, что бывший муж подал на нее заявление в полицию за попытку избиения. Осетинка отметила, что сотрудники детского сада не обеспечили безопасность ее ребенку, а полиция не задержала нападавшего, несмотря на вызов скорой и госпитализацию. По ее словам, виноватой выставили только ее.
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