Россиянка получила по лицу от сожителя и в отместку забила его до смерти палкой

25 июня 2026, 11:38

Под Иркутском женщина получила шесть лет колонии за убийство сожителя

Фото: iStock/zoka74

Суд в Иркутской области вынес приговор 57-летней местной жительнице, которая расправилась со своим сожителем с помощью деревянной палки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.