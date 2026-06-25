Россиянка получила по лицу от сожителя и в отместку забила его до смерти палкой
Суд в Иркутской области вынес приговор 57-летней местной жительнице, которая расправилась со своим сожителем с помощью деревянной палки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, во время совместного распития спиртных напитков между возлюбленными вспыхнула ссора. Мужчина ударил женщину по лицу, в ответ она схватила деревянную палку и ударила его несколько раз по голове. От полученных травм тот скончался на месте.
Злоумышленницу задержали, возбудив в отношении нее уголовное дело по статье 105 УК. Вину в преступлении она не признала, ссылаясь на отсутствие умысла убийства. Однако сторона обвинения смогла доказать обратное. Суд признал сельчанку виновной и приговорил ее к шести годам и двум месяцам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что следователи выяснили новые подробности жестокой расправы над девятилетним мальчиком в Санкт-Петербурге.
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