Россиянин оказался за решеткой за скандал с мороженым в магазине

25 июня 2026, 11:23

Астраханца арестовали на семь суток за скандал в магазине

Фото: iStock/AlexRaths

Жителя Астраханской области арестовали на семь суток за скандал в магазине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.