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Россиянин оказался за решеткой за скандал с мороженым в магазине

Астраханца арестовали на семь суток за скандал в магазине
Фото: iStock/AlexRaths

Жителя Астраханской области арестовали на семь суток за скандал в магазине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.



Мужчина купил мороженое и разозлился при получении сдачи. Он начал кричать на продавщицу, размахивать руками и бросаться в нее монетами. При этом причина агрессии не раскрывается.

На дебошира составили протокол по статье о мелком хулиганстве. На заседании он полностью признал вину. При назначении наказания суд учел, что ранее россиянин уже привлекался к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что жительница Вологды в ходе ссоры вонзила нож в грудь своего сожителя. Молодому человеку удалось выжить, после чего влюбленные решили пожениться. Сам потерпевший признал, что его поведение было аморальным, и это спровоцировало конфликт.

Лидия Пономарева

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