Россиянин оказался за решеткой за скандал с мороженым в магазине
Жителя Астраханской области арестовали на семь суток за скандал в магазине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Мужчина купил мороженое и разозлился при получении сдачи. Он начал кричать на продавщицу, размахивать руками и бросаться в нее монетами. При этом причина агрессии не раскрывается.
На дебошира составили протокол по статье о мелком хулиганстве. На заседании он полностью признал вину. При назначении наказания суд учел, что ранее россиянин уже привлекался к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что жительница Вологды в ходе ссоры вонзила нож в грудь своего сожителя. Молодому человеку удалось выжить, после чего влюбленные решили пожениться. Сам потерпевший признал, что его поведение было аморальным, и это спровоцировало конфликт.
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