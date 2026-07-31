В российском регионе ребёнок воткнул себе секатор в лицо во время игр с братом
В Башкирии 14-летний школьник во время игры с братом случайно воткнул себе секатор в лицо. Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, инцидент случился в городе Дюртюли, когда подросток играл с братом во дворе.
В руках у детей оказался секатор, и в какой-то момент ручка инструмента сорвалась — лезвие вонзилось мальчику в щеку и глубоко застряло в верхней челюсти. Пострадавшего доставили в больницу, врачи сразу оценили травму как тяжёлую.
Металлический фрагмент прошёл сквозь мягкие ткани и стенку пазухи, остриё проникло внутрь на три сантиметра. До глазницы оставалось менее миллиметра. Любое неосторожное движение могло привести к необратимым последствиям для зрения.
Хирурги приняли решение немедленно оперировать подростка. Вмешательство прошло успешно, секатор удалили через минимальный доступ. Состояние школьника стабилизировалось. Его жизни и зрению ничего не угрожает, но он остаётся под наблюдением врачей.
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