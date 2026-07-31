В российском регионе ребёнок воткнул себе секатор в лицо во время игр с братом

31 июля 2026, 10:03

В Башкирии врачи прооперировали мальчика, который воткнул себе секатор в лицо

Фото: Istock/Gumpanat

В Башкирии 14-летний школьник во время игры с братом случайно воткнул себе секатор в лицо. Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, инцидент случился в городе Дюртюли, когда подросток играл с братом во дворе.