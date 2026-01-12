В Челябинской области пациенты психбольницы пострадали при пожаре
В Златоусте Челябинской области возник пожар в психиатрической больнице.
По информации Telegram-канала Shot, возгорание началось в спортзале учреждения. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Два человека пострадали от отравления продуктами горения. Медики уже осматривают их. В связи с инцидентом персонал эвакуировал пациентов. В клубе, расположенном в 100 метрах от больницы, разместили 132 человека, среди которых 90 — больных.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
