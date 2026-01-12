В Екатеринбурге женщина поехала поздравить родственницу с Новым годом и исчезла
В Екатеринбурге пропала 62-летняя женщина, которая отправилась поздравить родственницу с наступающим Новым годом. Она не выходит на связь с 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает портал Е1.ru.
Семья пенсионерки вернулась из поездки 7 января и сразу забила тревогу. Родственники не нашли женщину дома и обратились за помощью к правоохранителям.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» отметили, что волонтеры получили множество звонков от людей, которые видели похожую женщину несколько дней назад. Однако эти сведения не помогли установить ее местонахождение.
У пропавшей пенсионерки имеются проблемы с памятью, что усложняет поиски. В операции участвуют сотрудники полиции, которые опрашивают соседей и очевидцев. Пока информация о ее нахождении отсутствует, и в медицинские учреждения она не поступала.
