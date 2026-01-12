В Екатеринбурге женщина поехала поздравить родственницу с Новым годом и исчезла

12 января 2026, 13:18

Фото: iStock/Motortion

В Екатеринбурге пропала 62-летняя женщина, которая отправилась поздравить родственницу с наступающим Новым годом. Она не выходит на связь с 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает портал Е1.ru.