Россиянин избил свою дочь из-за прогула и вытолкнул в окно с четвертого этажа

02 октября 2026, 12:53

7,5 лет дали жителю Иркутска, который избил дочь и сбросил с четвертого этажа

Фото: iStock/artisteer

44-летний житель Иркутска, который избил свою дочь и сбросил ее с четвертого этажа, предстал перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.