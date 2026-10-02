Россиянин избил свою дочь из-за прогула и вытолкнул в окно с четвертого этажа
44-летний житель Иркутска, который избил свою дочь и сбросил ее с четвертого этажа, предстал перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, все произошло 28 ноября 2024 года. Мужчина ехал на машине по улице Пискунова и заметил 17-летнюю дочь, которая прогуливала школу и находилась на холоде без шапки. Он силой посадил девочку в автомобиль, повез домой и начал избивать по пути.
В квартире побои продолжились, а затем мужчина вытолкнул школьницу в окно — она упала на землю с высоты четвертого этажа. Пострадавшую спасли врачи, а ее отца задержали.
Иркутянину вменили статьи о покушении на убийство и истязании, однако свою вину он так и не признал. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы.
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