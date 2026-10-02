Скандалист-матершинник получил 15 суток за хулиганство в московском метро
Пассажира московского метро арестовали на 15 суток за конфликт в вагоне электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел на станции «Савеловская», пишет Агентство городских новостей «Москва». 36-летний мужчина во время поездки нецензурно выражался в адрес других пассажиров и провоцировал их на конфликт.
Видео с поведением нарушителя сотрудники УВД на Московском метрополитене обнаружили в ходе мониторинга интернета. Полицейским удалось установить личность мужчины и задержать его в течение суток — на той же станции.
В отношении пассажира составили административный протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему 15 суток административного ареста.
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