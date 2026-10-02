Скандалист-матершинник получил 15 суток за хулиганство в московском метро

02 октября 2026, 12:18

Мужчину задержали на «Савеловской» за скандал в вагоне метро в Москве

Фото: istockphoto/Yingko

Пассажира московского метро арестовали на 15 суток за конфликт в вагоне электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.