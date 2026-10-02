Автомобиль разорвало в центре российского города: есть погибший и пострадавшие
Две легковушки столкнулись на улице Цвиллинга в Челябинске. Об этом сообщил телеграм-канал «Челябинск и область».
Удар оказался настолько сильным, что спасателям пришлось срезать крышу одной из машин, чтобы вытащить людей из салона. На опубликованных в Сети кадрах видно, что кузов автомобиля буквально разорвало, а крыша после деблокации отсутствует.
Уточняется, что пассажир Daewoo получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двое пострадали. Серьезная авария спровоцировала перекрытия в центре города.
Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двух медиков, пострадали в ДТП с грузовиком и каретой скорой помощи в Ленинградской области.
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