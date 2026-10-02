Автомобиль разорвало в центре российского города: есть погибший и пострадавшие

02 октября 2026, 12:18

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в центре Челябинска

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Две легковушки столкнулись на улице Цвиллинга в Челябинске. Об этом сообщил телеграм-канал «Челябинск и область».