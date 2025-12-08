Россиянин избил жену и сломал ей нос после того, как она «плохо помыла духовку»

08 декабря 2025, 11:33

Житель Омска избил жену и сломал ей нос из-за плохо вымытой духовки

Фото: Istock/Backiris

В Омске мужчина избил жену и сломал ей нос из-за конфликта по поводу уборки. Об этом сообщает издание «Осторожно, новости» со слов пострадавшей.





Эльвира и Андрей поженились через два месяца после знакомства. Мужчина впервые поднял руку на жену ещё в медовый месяц в Египте. После одной из ссор он подарил цветы, и Эльвира тогда решила, что так и должно быть.



22 ноября Андрей увидел, что духовка, по его мнению, плохо вымыта. Он приказал жене всё переделать к его возвращению с тренировки. Увидев следы чистящего средства в раковине, мужчина снова разозлился.

«Он начал кричать, что эта раковина стоит 90 тысяч, почему ты такая неаккуратная. После этого он начал меня избивать», — рассказала девушка.

