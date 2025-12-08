«Не успела»: В Уфе автомобиль сбил двухлетнего малыша
В Уфе автомобиль сбил двухлетнего ребёнка. Подробности сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV».
Инцидент случился 7 декабря на улице Бакалинская. Водитель Chery Tiggo двигался по дворовой территории. Сначала перед автомобилем пробежал один ребёнок. Шофёр сбросил скорость, а затем продолжил путь.
В этот момент из-за припаркованной машины на проезжую часть выбежал малыш. Женщина попыталась его остановить, но не успела. Ребёнок попал под колеса иномарки. Уточняется, что за рулём автомобиля находился 25-летний мужчина. В результате происшествия кроха получил травму. Медики, прибывшие на место, госпитализировали пострадавшего.
