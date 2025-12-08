Россиянин-рецидивист устроил ночную засаду в кафе, чтобы унести алкоголь и деньги

08 декабря 2025, 11:17

В Улан-Удэ задержали мужчину, похитившего из кафе 45 тысяч рублей и алкоголь

Фото: Istock/ronstik

В Улан-Удэ органы правопорядка раскрыли кражу из кафе. Подозреваемый похитил деньги и алкоголь. Подробности сообщает УМВД Бурятии.





В полицию обратилась администратор заведения. Она сообщила, что неизвестный человек украл четыре бутылки алкоголя и более 45 тысяч рублей из кассы. Следствие установило, что кражу совершил 45-летний житель Тарбагатайского района. Ранее суд уже осуждал его за аналогичные преступления.



По версии правоохранителей, мужчина спрятался в помещении кафе между этажами незадолго до его закрытия. После того как персонал ушёл, он вышел из укрытия. Злоумышленник дважды брал спиртное из холодильника и похитил наличные деньги. Около семи утра он покинул кафе через запасной выход.



Полиция задержала подозреваемого. Похищенных денег при нём уже не оказалось — он успел потратить их. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело.

