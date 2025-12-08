Достижения.рф

Россиянин-рецидивист устроил ночную засаду в кафе, чтобы унести алкоголь и деньги

В Улан-Удэ задержали мужчину, похитившего из кафе 45 тысяч рублей и алкоголь
Фото: Istock/ronstik

В Улан-Удэ органы правопорядка раскрыли кражу из кафе. Подозреваемый похитил деньги и алкоголь. Подробности сообщает УМВД Бурятии.



В полицию обратилась администратор заведения. Она сообщила, что неизвестный человек украл четыре бутылки алкоголя и более 45 тысяч рублей из кассы. Следствие установило, что кражу совершил 45-летний житель Тарбагатайского района. Ранее суд уже осуждал его за аналогичные преступления.

По версии правоохранителей, мужчина спрятался в помещении кафе между этажами незадолго до его закрытия. После того как персонал ушёл, он вышел из укрытия. Злоумышленник дважды брал спиртное из холодильника и похитил наличные деньги. Около семи утра он покинул кафе через запасной выход.

Полиция задержала подозреваемого. Похищенных денег при нём уже не оказалось — он успел потратить их. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0