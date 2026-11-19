19 ноября 2026, 09:03

Фото: iStock/kostya6969

Полицейские задержали в Сергиевом Посаде тренера по карате Вячеслава Ефимова. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении семилетнего ученика. Об этом сообщает Telegram-канал «База».