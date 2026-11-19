Подозреваемого в насилии над ребенком тренера по карате нашли у монастыря
Полицейские задержали в Сергиевом Посаде тренера по карате Вячеслава Ефимова. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении семилетнего ученика. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
64-летний Ефимов возглавляет спортивное общество «Спартак» и руководит школой карате «СИН». В апреле один из его воспитанников рассказал матери о предполагаемых домогательствах со стороны наставника во время тренировок. После этого женщина обратилась в Следственный комитет.
Как утверждает «База», тренер исчез после начала проверки. Его искали семь месяцев. Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины с помощью камер наблюдения и задержали его рядом с монастырем. Следствие рассматривает версию, что он скрывался там от правоохранителей.
По информации канала, следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Еще несколько родителей сообщили полиции о предполагаемых домогательствах тренера к их детям.
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