Россиянин избил знакомую и ломился к ней с ножом из-за отказа готовить ужин

27 сентября 2026, 17:59

Житель Богдановича избил женщину за отказ готовить ужин и покусал её сына

Фото: Istock/blinow61

В Свердловской области пьяный мужчина напал на 35-летнюю знакомую и пытался ворваться в её квартиру с ножом. Поводом стал отказ женщины приготовить ужин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.