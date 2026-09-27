Россиянин избил знакомую и ломился к ней с ножом из-за отказа готовить ужин
В Свердловской области пьяный мужчина напал на 35-летнюю знакомую и пытался ворваться в её квартиру с ножом. Поводом стал отказ женщины приготовить ужин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл в городе Богдановиче. Местный житель пришёл в гости к знакомой и попросил помочь ему с ужином, потому что у него дома сломалась духовка. Женщина отказалась, так как устала после работы. Тогда гость схватил её за футболку и ударил кулаком по лицу не менее пяти раз.
Хозяйке удалось вытолкнуть агрессора за дверь. На шум вышел её сын-подросток и успокоил мужчину. Через некоторое время тот вернулся с ножом и начал ломиться в квартиру. Он напал на мальчика, схватил его за шею, поцарапал и укусил за левую руку.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. Агрессор признал вину и раскаялся. Ранее он уже отбывал наказание за насильственные преступления. Фигуранта отпустили под обязательство о явке.
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