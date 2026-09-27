«Выходить на улицу страшно»: Клещи атакуют Калининградскую область
Клещи атакуют Калининградскую область. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Жители региона снимают с себя десятки паразитов после прогулок в лесу, в парках и даже на даче. По словам местных жителей, находиться на свежем воздухе стало практически невозможно из-за нашествия этих кровопийц.
Подхватить членистоногих можно буквально везде — от леса до придомовой территории. Биолог Евгений Волчев рассказал, что в начале августа европейские лесные клещи вышли из летней диапаузы и снова активно ищут хозяев.
По информации специалиста, эти насекомые окончательно исчезнут с наступлением заморозков. Поэтому сентябрьские прогулки по лесу и сбор грибов пока остаются временем повышенного риска.
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