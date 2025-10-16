Россиянин избил знакомую и поджег ее дом вместе с маленьким сыном

16 октября 2025, 08:56

В Красноярске задержали поджигателя, причастного к смерти женщины и ее сына

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

40-летнего жителя Красноярска задержали по подозрению в поджоге. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.