Россиянин избил знакомую и поджег ее дом вместе с маленьким сыном
40-летнего жителя Красноярска задержали по подозрению в поджоге. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.
Трагический инцидент произошел 13 октября на Лесной улице в селе Арейское. По версии следствия, подозреваемый приехал к хозяйке жилья и поссорился с ней. Во время конфликта гость несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм она потеряла сознание.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина устроил в доме пожар и скрылся. Позже там нашли тела пострадавшей и ее маленького сына. К тому моменту они уже не подавали признаков жизни.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
