В Тюмени проверят сообщение о жестоком обращении с детьми в пансионе

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Прокуратура проверит сообщение о жестоком обращении с детьми в пансионе Тюмени.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает Тюменская прокуратура.
Как пишет ведомство, ранее в СМИ разместили данные о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка. Как утверждает очевидец, мальчика 5-6 лет сопровождали женщины, которые нанесли ему несколько ударов. По его мнению, они могут быть воспитательницами из пансиона «Отрада».
Обращение зарегистрировано и будет рассмотрено в установленные законом сроки, добавили там. Информация будет проверена.
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Как пишет ведомство, ранее в СМИ разместили данные о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка. Как утверждает очевидец, мальчика 5-6 лет сопровождали женщины, которые нанесли ему несколько ударов. По его мнению, они могут быть воспитательницами из пансиона «Отрада».
Обращение зарегистрировано и будет рассмотрено в установленные законом сроки, добавили там. Информация будет проверена.
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Алёна Самарева