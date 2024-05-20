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В Тюмени проверят сообщение о жестоком обращении с детьми в пансионе

Прокуратура проверит информацию о жестоком обращении с детьми в пансионе Тюмени
20 мая 2024, 16:53
Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

Прокуратура проверит сообщение о жестоком обращении с детьми в пансионе Тюмени.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает Тюменская прокуратура.

Как пишет ведомство, ранее в СМИ разместили данные о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка. Как утверждает очевидец, мальчика 5-6 лет сопровождали женщины, которые нанесли ему несколько ударов. По его мнению, они могут быть воспитательницами из пансиона «Отрада».



Обращение зарегистрировано и будет рассмотрено в установленные законом сроки, добавили там. Информация будет проверена.

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#тюмень
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#прокуратура
Дагестанцы окружили отдел МВД после похищения дочери
20 мая 2024, 17:44

Фото: istock / Dzurag

Семья в Левашинском районе Дагестана организовала протест возле местного отдела МВД после похищения 22-летней дочери без ее согласия. Согласно информации издания Baza в Telegram-канале, родственники утверждают, что девушка была похищена другим местным жителем, с которым она была засватана.
По их словам, она исчезла пять дней назад и сообщила матери о похищении через мессенджер, но потом перестала отвечать на сообщения.

Семья обратилась в полицию, но их заявления не были приняты. Родственники предположили, что это связано с тем, что родственники похитителя работают в МВД.

В ответ на обвинения, другая сторона утверждает, что девушка ушла добровольно. Отчаявшиеся родственники собрались у местного отдела МВД, намереваясь вернуть дочь домой.

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Жительница Курской области наступила на мину и едва не лишилась жизни
Женщина едва не лишилась жизни, наступив на мину в Курской области
20 мая 2024, 16:34

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Местная жительница наступила на мину в Курской области.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу. В медицинском учреждении ей оказали всю необходимую помощь.

Политик попросил жителей быть внимательнее, не прикасаться к найденным предметам и сразу звонить в 112.

Также в понедельник два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с украинского беспилотника.

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#всу
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Появились кадры раненой студентки, которую пьяный афганец ударил ножом в шею
20 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/Shutter2U

В Москве пьяный уроженец Афганистана напал на студентку на автобусной остановке и ударил её ножом в шею. Кадры публикует Telegram-канал «112».
48-летний гражданин Афганистана задержан по горячим следам. Мужчина в нетрезвом состоянии изрезал девушку возле автобусной остановки. Он набросился на 22-летнюю жертву сзади на Уральской улице в районе Гольяново сегодня днем. Затем иностранец скрылся.

Девушку экстренно госпитализировали, она находится в тяжёлом состоянии. За ее жизнь борются медики.

По предварительным данным, преступник выбрал свою жертву случайно, девушку ничего с нападавшим не связывает. Делом занимается Преображенская межрайонная прокуратура. Задержанного везут на допрос.

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#медики
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В ЕС заявили о страхе перед действиями Фицо после покушения
20 мая 2024, 15:41

Фото: сайт Кремля

Европейские лидеры опасаются, что после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо он станет более деструктивным в Североатлантическом альянсе, по аналогии с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
По данным Financial Times (FT), некоторые чиновники ЕС опасаются, что Фицо может, как и Орбан блокировать важные решения. Например, еще до нападения Фицо критиковал кандидатуру Марка Рютте из Нидерландов на должность следующего генерального секретаря НАТО, поддерживая тем самым своего венгерского коллегу.

Однако, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, Фицо в частных разговорах демонстрировал более компромиссный подход, чем в публичных выступлениях, и поэтому он «определенно не в том же лагере, что и Орбан».

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#чиновники
#ес
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Изрезавшего девушку иностранца задержали в Москве
SHOT: в Москве задержан иностранец, изрезавший ножом девушку
20 мая 2024, 15:16

Фото: iStock/tiero

В Москве задержан мужчина, который изрезал ножом девушку возле автобусной остановки.
Об этом пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, 48-летний гражданин Афганистана в нетрезвом состоянии изрезал девушку возле автобусной остановки.

Он набросился на 22-летнюю жертву сзади на Уральской улице в районе Гольяново сегодня днем. Затем иностранец скрылся.

Девушку экстренно госпитализировали, за ее жизнь борются медики. По данным SHOT, пострадавшая учится в Московском социально педагогическом институте.

Нападавшего везут на допрос. Ситуация находится ​на контроле ​московской прокуратуры.

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Иранский посол назвал причину жесткой посадки вертолета президента Раиси
#москва
#суд
#арест
#нож
#девушка
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Иранский посол назвал причину жесткой посадки вертолета президента Раиси
20 мая 2024, 14:51

Фото: iStock/camptoloma

Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщил иранский посол в Беларуси Алиреза Санеи.
«Вертолет совершил жесткую посадку из-за плохих метеорологических условий», — заявил дипломат, передает ТАСС.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в зоне крушения вертолета в момент полета наблюдалась так называемая термическая депрессия.

Эбрахим Раиси погиб накануне в результате крушения вертолета, на котором он возвращался из Азербайджана. Всего на борту находились восемь человек, и все они погибли. Официальные выводы о причинах трагедии пока не поступали.

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#депрессия
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#путин
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Путин по телефону выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохберу
20 мая 2024, 14:33

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин выразил глубокие соболезнования лидерам и народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других государственных деятелей.

«Владимир Путин подчеркнул, что высоко ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего значительный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном», — отмечается в сообщении.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси


Мохбер выразил Путину искреннюю благодарность за слова поддержки в это тяжелое для страны время. Оба лидера подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества между Россией и Ираном на благо народов обеих стран.

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#теракт
#страны
#соболезнования
#развитие
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Напавшему на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра» дали год условно
Суд в Санкт-Петербурге дал год условно мужчине, напавшему на журналистку Al Jazeera
20 мая 2024, 14:25

Фото: iStock/Zolnierek

Судья приговорил к года лишения свободы условно Игоря Бердова, который напал на журналистку телеканала Al Jazeera около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге.
Об этом пишет «Лента.ру». По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, все случилось в ночь на 25 августа прошлого года. Игорь Бердов находился у стихийного мемориала возле «Морской столицы». Мужчина внезапно ворвался в кадр и ударил по голове 41-летнюю журналистку Al Jazeera, вышедшую в эфир для арабской версии канала.

Врачи диагностировали у журналистки черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей. Сам нападавший скрылся с места преступления. Его через несколько дней задержали в Карелии.

Бердова признали виновным по статье «Побои» Уголовного кодекса РФ. Сам он признал вину.

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#суд
#журналист
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Не пощадил никого: житель ЛНР зарубил топором возлюбленную с детьми
Житель ЛНР зарубил топором возлюбленную с детьми и выбросил тела в реку
20 мая 2024, 14:17

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Житель села Бобриково в ЛНР зарубил топором женщину с двумя детьми. Убиты трехлетняя девочка и годовалый малыш, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что мужчина нанес женщине 4 удара по затылку, с детьми он расправился таким же образом, все произошло в результате бытовой ссоры.
«Мать и девочку уже нашли, мальчика еще ищут», — сообщил источник.

Полицейских вызвали очевидцы, остальные подробности произошедшего устанавливаются.

Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге, где сожитель зарезал молодую сотрудницу банка. Разговор перерастал в ссору, в результате которой девушка получила несколько ударов в грудь.

Затем мужчина скрылся с места происшествия, оставив жертву истекать кровью. Очевидцы вызвали медиков, однако спасти девушку не удалось.

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