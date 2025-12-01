В Москве пьяный неадекват набросился с ножом на пассажира метро с двумя детьми

01 декабря 2025, 13:26

В метро на станции «Краснопресненская» мужчина получил ножевые ранения

Фото: Istock/irene_rebrova

В московском метро задержали мужчину после нападения на пассажира с детьми. Инцидент произошёл днём 30 ноября на станции «Краснопресненская». Подробности сообщает «МК».