В Москве пьяный неадекват набросился с ножом на пассажира метро с двумя детьми
В московском метро задержали мужчину после нападения на пассажира с детьми. Инцидент произошёл днём 30 ноября на станции «Краснопресненская». Подробности сообщает «МК».
По предварительной информации, конфликт начался на эскалаторе. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения начал толкать пассажира, который поднимался с двумя сыновьями. Отец детей оттолкнул его и попросил прекратить. После этого нетрезвый мужчина достал нож и нанёс несколько ударов.
Пострадавший получил ранения в область живота и головы. Дети выбежали на улицу, чтобы позвать на помощь. Их отец тоже попытался выйти, но упал от потери крови. Прохожие сразу оказали ему помощь и вызвали экстренные службы.
Нападавшего задержали сотрудники полиции при попытке скрыться. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Один из свидетелей сообщил, что задержанному около 55 лет.
