В Москве болельщика «Спартака» арестовали за «зигу» на выходе из метро
В столице суд арестовал болельщика «Спартака» на 10 суток за жест у выхода из метро. Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости», мужчина утверждал, что просто поднял руку.
Вечером 5 августа житель Нахабино Александр А. вышел на станции «Спартак», чтобы попасть на матч с «Оренбургом». В вестибюле он вскинул руку, после чего его задержали сотрудники центра «Э».
Силовики расценили этот жест как нацистское приветствие («Зиг хайль*») — мужчина поднял правую руку с распрямлённой ладонью. Полицейские доставили болельщика в отдел в Покровском-Стрешнево и составили протокол по статье 20.3 КоАП о демонстрации нацистской символики.
В суде Александр объяснил, что после выхода из метро просто поднял руку, после чего его сразу задержали. Тушинский суд Москвы не принял эти доводы и назначил административный арест на 10 суток.
Читайте также: