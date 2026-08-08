В Москве болельщика «Спартака» арестовали за «зигу» на выходе из метро

08 августа 2026, 09:11

Суд в Москве арестовал болельщика «Спартака» на 10 суток за нацистский жест

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В столице суд арестовал болельщика «Спартака» на 10 суток за жест у выхода из метро. Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости», мужчина утверждал, что просто поднял руку.