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При столкновении моторных лодок на Волге в Самарской области один человек погиб

Фото: Istock/richterfoto

В Самарской области один человек погиб при столкновении двух лодок на реке Волге. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Вечером 7 августа на протоке Старый Мокрец в районе острова Фестивальный столкнулись две моторные лодки — «Неман-450» с двумя взрослыми на борту и «Прогресс-4» с четырьмя взрослыми пассажирами.

После удара первое судно затонуло, а «Прогресс-4» перевернулся. По предварительным сведениям, один человек погиб, ещё одного продолжают искать. Четверо выживших не стали обращаться за медицинской помощью. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

До этого сообщалось об инциденте на Байкале. Там перевернулся катер с туристами на борту.

Ольга Щелокова

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