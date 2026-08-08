79-летняя женщина за рулём автомобиля протаранила детский сад во время занятий
В американском городе Глендейл (штат Калифорния) 79-летняя женщина за рулём автомобиля въехала в здание дошкольного учреждения. Об этом сообщает телеканал CBS.
Чрезвычайное происшествие случилось утром 7 августа, когда автоледи попыталась развернуться. В момент манёвра она нажала на газ вместо тормоза.
Из-за чего действий женщины машина ускорилась, задела припаркованный автомобиль, пробила ворота и влетела прямо в классную комнату. В результате инцидента пострадали восемь детей. Медики доставили их в больницу, но травмы оказались лёгкими, и всех ребят уже выписали домой.
До этого сообщалось о ДТП на трассе в Дагестане. Там автомобиль совершил наезд на женщину и ребёнка, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
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