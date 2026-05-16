Мигрант заботился о женщине и напал на ее сына

Мигрант напал на сына сожительницы в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержанный по подозрению в нападении на 12-летнего пасынка мигрант изложил свою версию событий. Молодой человек признал, что угрожал ребенку, но утверждает, что никогда не привел бы угрозы в исполнение, сообщает Е1.
По словам иностранца, он старался найти общий язык с мальчиком. Они вместе играли в футбол и занимались домашними делами. До инцидента, заявляет он, школьника не бил.
В день происшествия, по версии задержанного, подросток сам начал на него бросаться, а его мать пыталась удержать сына, у которого был нож. Мигрант пояснил, что испугался за женщину, находящуюся в положении.
«Мог ее задеть как-то, беременную. Я боялся за нее. Причинить вред», — пояснил собеседник.
Также иностранец прокомментировал конфликт с бывшим мужем возлюбленной. Он утверждает, что, вернувшись с работы, увидел, как партнерша, пришедшая за алиментами, пила с экс-супругом пиво.
«Конечно, как любому мужчине, мне это не понравилось. Я сказал: «Забирай алименты и пошли». Он начал оскорблять меня. Я применил к нему физическую силу», — рассказал молодой человек.
Он добавил, что намерен жениться на своей избраннице, но хочет сначала встать на ноги. Напомним, несколько дней назад 12-летнего ребенка госпитализировали с переломом носа и черепно-мозговой травмой. В материале говорится, что сын заступился за мать перед отчимом, заявив тому: «Ты не мужик».