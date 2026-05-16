Мигрант заботился о женщине и напал на ее сына

16 мая 2026, 12:10

Мигрант напал на сына сожительницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержанный по подозрению в нападении на 12-летнего пасынка мигрант изложил свою версию событий. Молодой человек признал, что угрожал ребенку, но утверждает, что никогда не привел бы угрозы в исполнение, сообщает Е1.





По словам иностранца, он старался найти общий язык с мальчиком. Они вместе играли в футбол и занимались домашними делами. До инцидента, заявляет он, школьника не бил.



В день происшествия, по версии задержанного, подросток сам начал на него бросаться, а его мать пыталась удержать сына, у которого был нож. Мигрант пояснил, что испугался за женщину, находящуюся в положении.





«Мог ее задеть как-то, беременную. Я боялся за нее. Причинить вред», — пояснил собеседник.

«Конечно, как любому мужчине, мне это не понравилось. Я сказал: «Забирай алименты и пошли». Он начал оскорблять меня. Я применил к нему физическую силу», — рассказал молодой человек.



