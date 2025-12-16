Россиянин изрезал ножом бывшую сожительницу на глазах у дочери

16 декабря 2025, 21:27

В Башкирии мужчина напал на бывшую сожительницу и получил 16 лет колонии

Фото: Istock/BCFC

Суд в Башкирии вынес приговор 49-летнему жителю Иглинского района. Мужчину признали виновным в убийстве бывшей сожительницы и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом информирует прокуратура республики.