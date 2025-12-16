Достижения.рф

Россиянин изрезал ножом бывшую сожительницу на глазах у дочери

В Башкирии мужчина напал на бывшую сожительницу и получил 16 лет колонии
Фото: Istock/BCFC

Суд в Башкирии вынес приговор 49-летнему жителю Иглинского района. Мужчину признали виновным в убийстве бывшей сожительницы и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом информирует прокуратура республики.



Конфликт произошёл в сентябре 2024 года на железнодорожной станции «Урман». Подсудимый случайно встретил свою бывшую сожительницу. Женщина в тот момент находилась со своей 18-летней дочерью.

Мужчина начал преследовать гражданку, затем выхватил нож и нанёс ей несколько ударов в область шеи, груди и спины. От полученных тяжёлых травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. Следствие возбудило уголовное дело, собрало доказательную базу и передало материалы в суд. Государственное обвинение в ходе судебного процесса поддерживала прокуратура Республики Башкирия. Суд учёл все обстоятельства дела и назначил окончательную меру наказания.

Ольга Щелокова

