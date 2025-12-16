Россиянин изрезал ножом бывшую сожительницу на глазах у дочери
Суд в Башкирии вынес приговор 49-летнему жителю Иглинского района. Мужчину признали виновным в убийстве бывшей сожительницы и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом информирует прокуратура республики.
Конфликт произошёл в сентябре 2024 года на железнодорожной станции «Урман». Подсудимый случайно встретил свою бывшую сожительницу. Женщина в тот момент находилась со своей 18-летней дочерью.
Мужчина начал преследовать гражданку, затем выхватил нож и нанёс ей несколько ударов в область шеи, груди и спины. От полученных тяжёлых травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. Следствие возбудило уголовное дело, собрало доказательную базу и передало материалы в суд. Государственное обвинение в ходе судебного процесса поддерживала прокуратура Республики Башкирия. Суд учёл все обстоятельства дела и назначил окончательную меру наказания.
