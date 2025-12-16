В Екатеринбурге пятилетняя девочка сбежала из детсада во время утренника
В Екатеринбурге пятилетняя воспитанница детского сада №43 самостоятельно покинула территорию детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошёл во время новогоднего утренника. Девочка вышла из зала, где проходило мероприятие, затем взяла свою верхнюю одежду в раздевалке и направилась к выходу. Администрация учреждения предполагает, что дверь ей могли открыть другие родители, которые в этот момент выходили на улицу.
Ребёнок пешком преодолел путь от детского сада до своего дома. Малышка подошла к подъезду и осталась ждать старшую сестру, которая должна была вскоре вернуться. Родители и воспитатели оперативно установили местонахождение девочки.
Беглянка не получила никаких травм, её здоровье не вызывает опасений. В детском саду теперь пересмотрят правила пропускного режима во время массовых мероприятий.
