В Екатеринбурге пятилетняя девочка сбежала из детсада во время утренника

16 декабря 2025, 20:54

В Екатеринбурге пятилетний ребёнок самостоятельно ушёл из детского сада домой

Фото: Istock/Rohappy

В Екатеринбурге пятилетняя воспитанница детского сада №43 самостоятельно покинула территорию детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.