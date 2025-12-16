В Калужской области отцы подрались за своих дочерей
В Калужской области мужчина избил соседа. Конфликт между семьями длился два года. Его начало связано со школьной ссорой детей. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Дочь нападавшего, по мнению его семьи, стала подвергаться обидам в школе. Родители без доказательств решили, что виноват ребёнок их соседей. Несмотря на это, две девочки продолжали поддерживать дружеские отношения.
Взрослые, однако, начали активно враждовать. Они постоянно выясняли отношения. Конфликт достиг пика, и мужчина устроил расправу в подъезде своего дома. В результате избиения пострадавший получил травмы лица и грудной клетки.
Медики зафиксировали эти повреждения. Сам потерпевший написал заявление в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
