В Калужской области отцы подрались за своих дочерей

16 декабря 2025, 21:12

В Калужской области конфликт из-за детей привёл к нападению на соседа

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Калужской области мужчина избил соседа. Конфликт между семьями длился два года. Его начало связано со школьной ссорой детей. Подробности сообщает РЕН ТВ.