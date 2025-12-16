Россиянин украл у подруги драгоценности ради подарка для дочери

16 декабря 2025, 20:18

Мужчина в Сургутском районе украл драгоценности у знакомой для подарка дочери

Фото: Istock/megakunstfoto

Житель Сургутского района похитил ювелирные украшения у своей знакомой. После этого он сдал их в ломбард, а полученные деньги потратил на подарок для своей дочери. Об этом информирует УМВД по ХМАО.