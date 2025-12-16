Россиянин украл у подруги драгоценности ради подарка для дочери
Житель Сургутского района похитил ювелирные украшения у своей знакомой. После этого он сдал их в ломбард, а полученные деньги потратил на подарок для своей дочери. Об этом информирует УМВД по ХМАО.
В полицию обратилась жительница посёлка Белый Яр. Она сообщила, что из её квартиры пропали золотой браслет, цепочка и три кольца. Общая стоимость этих вещей составила 70 тысяч рублей.
Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина, который сожительствует со свекровью потерпевшей и хорошо знал, где та хранит украшения. Он сдал похищенные ценности в ломбард, а вырученные средства потратил на личные нужды.
На допросе задержанный полностью признал свою вину. Он объяснил свои действия сложным финансовым положением и желанием купить подарок своей дочери на день рождения. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже.
