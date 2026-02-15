В Эквадоре нашли восемь обезглавленных тел с загадочными записками
В прибрежной провинции Гуаяс Эквадора правоохранители обнаружили восемь обезглавленных трупов. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции, передает rg.ru.
Возле тел нашли записки с надписью «Воровство запрещено», заявил командир полиции Марсело Кастильо. По информации правоохранительных органов, преступление, вероятно, стало следствием конфликта между бандами, специализирующимися на нелегальной торговле наркотиками.
Этот инцидент не является единичным. В январе 2026 года на известном туристическом пляже Пуэрто-Лопес, расположенном в провинции Манаби, были выставлены пять человеческих голов. Рядом с ними находилась табличка с предупреждением о необходимости прекратить вымогательство у местных рыбаков, которых банды принуждали платить за защиту и использование лодок для нелегальной транспортировки наркотиков.
