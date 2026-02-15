В Германии несколько грабителей проникли в банк и ушли незамеченными
В Германии произошло еще одно громкое ограбление банка. Об этом сообщает Bild.
В городе Штур, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, трое злоумышленников в голубой спецодежде ворвались в хранилище филиала Volksbank. Преступники проникли в подвальное помещение через световой люк и успели вскрыть 14 банковских ячеек, прежде чем скрыться незамеченными.
На текущий момент сумма ущерба, нанесённого банку, уточняется. Информация о происшествии появилась после того, как сотрудники финансовой органисообщили о своём плохом самочувствии.
Ранее сообщалось, что в Германии произошло крупнейшее в истории ограбление банка на 30 млн евро. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
