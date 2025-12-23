Танкер «Котлас» частично затонул в Кольском заливе
Танкер «Котлас» частично затонул в акватории Кольского залива. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, в этот момент судно находилось в длительном отстое у причала. В результате инцидента подтопило машинное отделение. Экипаж на борту отсутствовал, разлива нефтепродуктов также не произошло.
Судовладелец уже начал откачивать воду. К месту происшествия направили судно Морской спасательной службы. Надзорный орган проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на водном транспорте.
Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к крупному разливу мазута. Причиной стали шквалистый ветер и сильные волнения моря.
