Суд разрешил блогеру Митрошиной сменить адрес проживания

РИА Новости: Митрошина съехала из квартиры свекра, где отбывала домашний арест
Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест. Об этом пишет РИА Новости.



Ранее Митрошина жила в квартире в районе Митино, принадлежащей ее свекру. По информации агентства, теперь она будет проживать в квартире на Ленинградском проспекте.

Причины, по которым суд принял решение об изменении места жительства, не разглашаются.

Александра Митрошина известна как блогер, предлагавший курсы по достижению успеха и счастья. Она также была автором множества марафонов и тренингов, ориентированных на увеличение финансового благополучия.

Ранее стало известно, что следствие допросит новых владельцев имущества Митрошиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

