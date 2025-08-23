Суд разрешил блогеру Митрошиной сменить адрес проживания
Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Митрошина жила в квартире в районе Митино, принадлежащей ее свекру. По информации агентства, теперь она будет проживать в квартире на Ленинградском проспекте.
Причины, по которым суд принял решение об изменении места жительства, не разглашаются.
Александра Митрошина известна как блогер, предлагавший курсы по достижению успеха и счастья. Она также была автором множества марафонов и тренингов, ориентированных на увеличение финансового благополучия.
Ранее стало известно, что следствие допросит новых владельцев имущества Митрошиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
