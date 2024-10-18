В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс недвижимости за 244 млн

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Похищенный у Минобороны комплекс недвижимости за 244 млн рублей, состоящий из 15 объектов, нашли в подмосковной Балашихе. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает РИА Новости. Отмечается, что трех подозреваемых в хищении комплекса уже арестовали.
«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — заявили в Следственном комитете.По информации следствия, фигуранты в 2019-2021 годах организовали поддельные торги и похитили комплекс недвижимости, воспользовавшись процедурой банкротства, которую проходил подведомственная Минобороны организация ОАО «Строительное управление Московского региона».
В ведомстве подчеркнули, что Грачева, Асташкина и Потапова суд заключил под стражу на время следствия.
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