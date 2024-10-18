Инженер ЗАЭС пойдет под суд за участие в террористической организации

Фото: istock/Vladimir Cetinski
Инженер Запорожской АЭС пойдет под суд за участие в террористической организации ГУР Министерства обороны Украины и попытку совершить теракт. Об этом проинформировала Генеральная прокуратура РФ.
Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга. Он обвиняется в участии в террористическом сообществе, покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По версии следствия, в марте 2022 года Сергей Потынг, работая инженером в цехе тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции, вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он собрал информацию о автомобилях с доступом на территорию ЗАЭС, их маршрутах и местах стоянки с помощью фотосъемки и передал эти данные своему куратору через мессенджер.
В мае 2023 года Потынг получил задание устранить сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре. Для этого он через тайник получил взрывчатку и перенес её в свою квартиру, после чего заложил устройство под днище автомобиля, используемого должностным лицом. Однако взрывное устройство было обнаружено и обезврежено правоохранительными органами, а Потынг был задержан.
В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что экс-телеведущая программы «Вести» обжаловала в суде статус иноагента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По версии следствия, в марте 2022 года Сергей Потынг, работая инженером в цехе тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции, вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он собрал информацию о автомобилях с доступом на территорию ЗАЭС, их маршрутах и местах стоянки с помощью фотосъемки и передал эти данные своему куратору через мессенджер.
В мае 2023 года Потынг получил задание устранить сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре. Для этого он через тайник получил взрывчатку и перенес её в свою квартиру, после чего заложил устройство под днище автомобиля, используемого должностным лицом. Однако взрывное устройство было обнаружено и обезврежено правоохранительными органами, а Потынг был задержан.
В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных соучастников продолжается», — уточняется в релизе.
Ранее стало известно, что экс-телеведущая программы «Вести» обжаловала в суде статус иноагента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова