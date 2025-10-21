Россиянин месяцами избивал ребёнка своей сожительницы из-за личной неприязни

21 октября 2025, 21:08

В Запорожской области возбудили уголовное дело об истязании 12-летней девочки

Фото: Istock/Alexander Semenov

В Запорожской области правоохранители заподозрили 41-летнего мужчину в систематических избиениях 12-летней девочки. Об этом информирует СУ СК России по региону.