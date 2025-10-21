Россиянин месяцами избивал ребёнка своей сожительницы из-за личной неприязни
В Запорожской области правоохранители заподозрили 41-летнего мужчину в систематических избиениях 12-летней девочки. Об этом информирует СУ СК России по региону.
Инциденты происходили в селе Прудентово Приазовского района с января 2023 года по сентябрь текущего года. По информации следствия, подозреваемый проживал вместе с женщиной и её несовершеннолетней дочерью и регулярно избивал ребёнка из-за личной неприязни.
Россиянин беспричинно причинял девочке физическую боль и психические страдания. Ребёнка изъяли из семьи и разместили в Мелитопольском областном центре социально-психологической реабилитации детей. Специалисты центра сейчас оказывают девочке психологическую помощь.
Возбуждено уголовное дело об истязании. Следователи арестовали подозреваемого и назначили судебно-медицинские экспертизы.
