В Москве водитель Audi насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
В Восточном административном округе Москвы водитель автомобиля Audi совершил наезд на женщину-пешехода. Об этом сообщает агентство «Москва».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Большой Косинской улице. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.
Сотрудники ГИБДД оцепили участок и документально зафиксировали обстоятельства случившегося. Представители Госавтоинспекции подтвердили, что в результате инцидента пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали смерть потерпевшей.
Полиция устанавливает все детали и причины произошедшего. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело.
Ранее в Москве мужчина сбил человека и поджёг машину, чтобы скрыть следы аварии.
