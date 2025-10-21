Россиянин-живодер издевался над собакой, подвесив её на верёвке
В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства животного. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
Трагический инцидент произошёл в Правдинском районе. Местная жительница стала очевидцем того, как её сосед жестоко обращается с собакой. Женщина сообщила об этом в полицию. Участковые уполномоченные провели проверку и установили обстоятельства произошедшего.
По их информации, 46-летний мужчина подвесил своего пса на верёвке. Эти действия привели к гибели животного. На основании собранных материалов дознаватель отделения полиции возбудил уголовное дело. Его квалифицировали по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего.
Читайте также: