Россиянин-живодер издевался над собакой, подвесив её на верёвке

21 октября 2025, 19:26

В Калининградской области мужчина подвесил собаку на верёвке, животное погибло

Фото: Istock/Enrique Ramos Lopez

В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства животного. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.