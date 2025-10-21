В Москве пожар в бизнес-центре «Данилов Плаза» привёл к срочной эвакуации
На юге Москвы вспыхнул пожар в бизнес-центре «Данилов Плаза». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В результате чрезвычайного происшествия сотрудникам пришлось срочно эвакуироваться из здания. По предварительной информации, возгорание произошло на пятом этаже, где размещается редакция NEWS.ru.
Как сообщают свидетели, огонь впервые появился в технических помещениях бизнес-центра. Пожарные расчёты оперативно отреагировали и немедленно приступили к тушению.
Ранее пожар произошёл в московском здании на Бумажном проезде. В этом строении находятся редакции интернет-изданий SHOT и MASH. В это же время на улице присутствовала певица Марго Овсянникова, которая устроила танцы на фоне происшествия.
