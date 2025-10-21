В российской школе преподавал учитель с туберкулёзом
Во Владивостоке учитель с активной формой туберкулёза преподавал в средней школе № 82. Подробности сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Учебное заведение расположено на улице Снеговой. Как выяснили коллеги, педагог ушёл на больничный, и тогда же медицинский персонал сообщил о его диагнозе. Администрация школы в срочном порядке отменила все занятия.
Для учеников организовали дистанционное обучение. Весь педагогический коллектив и технический персонал учебного заведения прошли внеплановое медицинское обследование. Сотрудники Роспотребнадзора начали проверку в школе, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
