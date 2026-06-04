В Подмосковье иномарка на скорости влетела в супермаркет и сбила человека
В Подмосковье легковой автомобиль влетел в стеклянную стену супермаркета «Лента». Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Чрезвычайное происшествие случилось на парковке торгового комплекса. 60-летний водитель Renault резко съехал с парковочного места и набрал большую скорость. Затем машина протаранила остекление входа, снесла металлические ограждения и рекламные стенды внутри помещения.
В момент удара автомобиль сбил одного из покупателей. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего молодого человека и увезли его в ближайшую больницу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о ДТП в Подмосковье. Там на Пятницком шоссе опрокинулся автобус с пассажирами.
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